Иран возмутился отсутствием доказательств поставок БПЛА России

Глава МИД Ирана Абдоллахиян: Киев не предоставил доказательств поставок БПЛА в Россию

Украина до сих пор не предоставила Ирану доказательства того, что там сбивают ударные беспилотники иранского производства, подчеркнул глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, Тегеран давно ждет, когда ему представят «настоящие документы», сказал министр в интервью CNN.

«Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне [конфликта]», — возмутился дипломат. В ответ журналистка телеканала Кристиан Аманпур показала ему фотографии сбитых на Украине дронов и полученных из открытых источников фотографий БПЛА иранского производства. Она настояла на том, что они очень похожи.

Москву и Тегеран неоднократно обвиняли в сотрудничестве по поставкам вооружений в рамках спецоперации. Обе стороны это отрицают. Однако западные СМИ утверждают, что в ходе боевых действий на Украине используют беспилотники иранского производства. Газета The Wall Street Journal также писала, что российские власти планируют создать завод по производству дронов в Елабуге.