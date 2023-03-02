Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 2 марта 2023Мир

Иран возмутился отсутствием доказательств поставок БПЛА России

Глава МИД Ирана Абдоллахиян: Киев не предоставил доказательств поставок БПЛА в Россию

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Украина до сих пор не предоставила Ирану доказательства того, что там сбивают ударные беспилотники иранского производства, подчеркнул глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, Тегеран давно ждет, когда ему представят «настоящие документы», сказал министр в интервью CNN.

«Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне [конфликта]», — возмутился дипломат. В ответ журналистка телеканала Кристиан Аманпур показала ему фотографии сбитых на Украине дронов и полученных из открытых источников фотографий БПЛА иранского производства. Она настояла на том, что они очень похожи.

Москву и Тегеран неоднократно обвиняли в сотрудничестве по поставкам вооружений в рамках спецоперации. Обе стороны это отрицают. Однако западные СМИ утверждают, что в ходе боевых действий на Украине используют беспилотники иранского производства. Газета The Wall Street Journal также писала, что российские власти планируют создать завод по производству дронов в Елабуге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении украинской ракеты на многоэтажку в Запорожье
Футболиста «Локомотива» обвинили в домашнем насилии
Пьяная беременная россиянка без прав насмерть сбила пенсионера
В Раде допустили отступление ВСУ из Артемовска
Россиянин выстрелил в голову шумному соседу из травматического пистолета
Раскрыты сроки передачи ВМФ России фрегата «Адмирал Головко»
Иран возмутился отсутствием доказательств поставок БПЛА России
Москвичи устроили флешмоб на новой станции БКЛ и попали на видео
Экспортная выручка российских IT-компаний рухнула
В Москве за утро два человека попали под поезд в метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.