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16:27, 2 марта 2023Из жизни

Водитель попал в четыре ДТП за час и выжил

Daily Mail: мужчина попал в четыре ДТП за час и отделался травмой руки

Кадр: Daily Mail

Житель американского штата Калифорния попал в четыре дорожно-транспортных происшествия (ДТП) за час во время снежной бури и выжил, отделавшись травмой руки. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Джеймс Холси возвращался на автомобиле домой и неожиданно попал в снежную бурю. Машина американца начала соскальзывать на горке. «Я заметил встречную машину, и чтобы не столкнуться с ней лоб в лоб, съехал на обочину и проколол переднее колесо», — пояснил мужчина.

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В ожидании эвакуатора Холси вышел из машины и через секунду произошло еще одно ДТП: в него въехала другая машина. Водитель увидел пострадавшего на обочине дороги и хотел помочь ему, но врезался в его автомобиль. «В какой-то момент меня подбросило в воздух, после чего я приземлился под машину. Я сразу поднялся и увидел, что у меня на руках серьезные порезы», — рассказал американец.

Пока Холси перевязывал руки футболкой другого водителя, его снова сбил автомобиль, который поднимался на холм. Мужчина оказался зажат между двумя транспортными средствами. В результате произошедшего он не получил новых травм.

Вскоре на место происшествия приехала скорая помощь, и парамедики повезли американца в больницу. Как только Холси подумал, что теперь он в безопасности, в скорую помощь врезался еще один автомобиль.

В результате всех ДТП мужчина получил только травму руки. Через два часа его отпустили из больницы. «Бог уберег меня, потому что даже в больнице врачи удивились, как я выжил после всего произошедшего», — подчеркнул американец.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии выжила в аварии благодаря толстому животу. Женщина призналась, что теперь по-настоящему любит свое тело.

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Алиса Дмитриева
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