Российские врачи назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет

Российские врачи Кудашкина и Кандинская: кислотные пилинги избавят от прыщей после 30 лет

Российские косметолог клиники Preventamed Елена Кудашкина и дерматолог центра доказательной медицины DocMed Екатерина Кандинская назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания People talk.

Врачи рассказали, что акне в данном возрасте может возникнуть из-за стресса, гормональных нарушений, неправильного питания, а также некачественного ухода за кожей и приема некоторых лекарственных препаратов, в частности люкокортикостероидов или антидепрессантов. Иногда воспаления появляются из-за генетической предрасположенности, объясняет Кудашкина.

Чтобы устранить данную проблему, эксперты посоветовали обратиться в первую очередь за помощью к дерматологу или косметологу для определения точной причины ее появления. После этого медик предложит несколько решений, например, кислотные пилинги, профессиональную и полупрофессиональную косметику. Вдобавок он может рекомендовать пройти курс инъекционных процедур. «Дозировка и вид вещества зависят от выраженности угревой сыпи и причин возникновения. Этот метод помогает, когда местные средства уже не справляются», — уточнили собеседницы издания.

Ранее косметолог, дерматовенеролог Шабаги Мадиева назвала вызывающие акне продукты. Врач выделила среди них кофе, сладкую, соленую, жареную пищу и фастфуд. Например, в последнем находятся трансжиры, которые провоцируют воспаление кожи. Кроме того, врач внесла в список молочные продукты.