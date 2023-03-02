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05:16, 2 марта 2023Россия

Россия предупредила МАГАТЭ о хранении украинскими военными вооружений на АЭС

Постпред РФ в Вене Ульянов предупредил МАГАТЭ, что ВСУ хранят на АЭС западные вооружения

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) хранят переданные им западными странами вооружения на атомных электростанциях (АЭС) и призвал их быть бдительными, сообщает ТАСС.

«Естественно, мы продолжаем поддерживать контакты с руководством секретариата МАГАТЭ по этому вопросу и призываем его сохранять бдительность», — заявил он.

По словам Ульянова, в связи с размещением специалистов агентства на всех украинских АЭС у МАГАТЭ появилась возможность тщательно мониторить ситуацию по данному вопросу.

Ранее он сообщил, что запланированная на 7 февраля ротация специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) так и не состоялась. Он подчеркнул, что российская сторона ожидает ее «со дня на день».

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Марина Совина
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