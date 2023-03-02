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03:49, 2 марта 2023Мир

На Запорожской АЭС «со дня на день» произойдет ротация специалистов МАГАТЭ

Постпред РФ в Вене Ульянов: на ЗАЭС в ближайшие дни ожидают ротацию специалистов МАГАТЭ
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Запланированная на 7 февраля ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) так и не состоялась. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС.

По его словам, российская сторона ожидает ее «со дня на день». Он объяснил, что ротация специалистов осуществлялась раз в месяц. Ульянов добавил, что замены до сих пор не было и это не по российской вине. «Ожидаем, что замена экспертов агентства на ЗАЭС состоится в самое ближайшее время, буквально со дня на день», — объяснил он.

Дипломат выразил надежду, что со стороны Украины и Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности проблем не возникнет.

Ранее российский МИД заявил, что специалисты МАГАТЭ на Запорожской АЭС должны быть немедленно заменены, иначе Москва расценит действия ООН как препятствование работе миссии на станции.

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Марина Совина
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