Леонид Агутин рассказал о желании стать дедушкой

Российский певец и композитор Леонид Агутин признался, что хочет стать дедушкой

Российский певец и композитор Леонид Агутин признался, что хочет стать дедушкой. О своем желании он рассказал в беседе с mk.ru.

54-летний артист заявил, что уже готов воспитывать внуков, но его дочери пока не планируют становиться матерями. Известно, что на данный момент наследницы Агутина заняты своей карьерой.

Музыкант подчеркнул, что его дочь Полина уже восемь лет живет с возлюбленным. По словам знаменитости, изначально пара хотела пожениться, но из-за разных внешних факторов дочь переносила свадьбу. «Предложение руки и сердца — это ладно. Я говорю: когда "шпингалеты" появятся? Я готов давно стать дедушкой», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, что отец барбадосской певицы Рианны Рональд Фенти узнал о беременности наследницы во время шоу по случаю Супербоула. Отмечается, что Фенти был так же удивлен, как и все зрители, когда певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления.