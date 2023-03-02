69-я параллель
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17:09, 2 марта 202369-я параллель

Добытому в Якутии огромному алмазу дали имя

Добытый в Якутии алмаз массой более 60 карат назвали в честь артиста

Фото: Telegram-канал ALROSA

Алмаз массой в 60,99 карата, добытый на месторождении «Юбилейная» в Якутии, назвали в честь народного артиста ЯАССР Гавриила Колесова. Об этом сообщает пресс-служба компании «АЛРОСА» в Telegram.

Как уточнили в пресс-службе, Колесов внес большой вклад в международное признание культуры Якутии, в частности популяризацию национального героического эпоса олонхо. В 2005 году ЮНЕСКО признал его шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Колесов в 1955 году начал работать над исполнением текста эпоса «Нюргун Боотур Стремительный», который записал и издал создатель якутской литературы Платон Ойунский еще в XIX веке. Он посвятил много времени экспедициям по изучению фольклора, а также выступлениям в разных районах республики для популяризации якутского языка. В 1986 году он записал в Ленинграде девять песен по мотивам произведения.

Присваивать якутским алмазам имена выдающихся уроженцев республики в 2019 году предложил ее глава Айсен Николаев. Проект приурочен к столетию якутской государственности. Всего предполагается сто именных алмазов, которые увековечат память Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и других личностей, внесших вклад в развитие Якутии. Так, в 2022 году алмаз массой почти сто карат назвали в честь народного писателя Андрея Кривошапкина.

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Алан Босиков
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