Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 2 марта 2023Мир

В США призвали отправить американцев в зону боевых действий на Украине

Американский политик Эванс призвал отправить граждан США в зону боевых действий на Украине

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Американский политик, бывший член Палаты делегатов от Западной Вирджинии, осужденный за вторжение в Капитолий, Деррик Эванс призвал отправить на Украину граждан США, проголосовавших за финансовую помощь Киеву. Об этом он написал на странице в Twitter.

По его словам, некоторых американцев необходимо отправить в зону боевых действий на Украине. «Всех, кто проголосовал за отправку денег на Украину, их детей и внуков надо отправлять на войну первыми», — уточнил он.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что после поражения США и стран НАТО на Украине западный империализм ждет конец. По его словам, американская экономика потерпит коллапс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный призвал оставить Артемовск
В США заявили об уязвимости в критических технологиях
Жители одного из районов Москвы назвали имена знаменитых соседей
В США призвали отправить американцев в зону боевых действий на Украине
Польша получит более тысячи БМП Borsuk
В ФРГ ответили на вопрос о дебатах по поставкам истребителей Украине
В Конгрессе США резко высказались о поддержке Украины
В Мозамбике призвали принять меры для достижения мира между Россией и Украиной
Стало известно об агитации молодежи в ВСУ в Артемовске
Российский адмирал рассказал о подготовке ВСУ боевых пловцов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.