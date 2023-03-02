В США призвали отправить американцев в зону боевых действий на Украине

Американский политик Эванс призвал отправить граждан США в зону боевых действий на Украине

Американский политик, бывший член Палаты делегатов от Западной Вирджинии, осужденный за вторжение в Капитолий, Деррик Эванс призвал отправить на Украину граждан США, проголосовавших за финансовую помощь Киеву. Об этом он написал на странице в Twitter.

По его словам, некоторых американцев необходимо отправить в зону боевых действий на Украине. «Всех, кто проголосовал за отправку денег на Украину, их детей и внуков надо отправлять на войну первыми», — уточнил он.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что после поражения США и стран НАТО на Украине западный империализм ждет конец. По его словам, американская экономика потерпит коллапс.

