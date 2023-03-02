Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:26, 2 марта 2023Среда обитания

Назван срок открытия в России аналога IKEA

Первый магазин белорусского аналога IKEA Swed House откроют в Москве в апреле

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первый магазин белорусского аналога IKEA — производителя товаров для дома Swed House — откроют в московском торговом центре «Щелковский» в апреле. Такой срок начала работы в России нового бренда назвали в Союзе торговых центров, пишут «Известия».

В течение 2023 года торговая сеть планирует открыть в стране еще до 10 магазинов. Эксперты отметили, что сейчас бренд ведет переговоры с несколькими торговыми центрами — в том числе с сетью ТЦ «Мега». Однако пока речь не идет о полном замещении формата — Swed House ищет помещения площадью 1-2 тысячи квадратных метров с возможностью расширения, отметили в Союзе торговых центров.

В основном белорусский бренд рассматривает площадки в Москве, но есть интерес и к объектам в регионах, добавили специалисты. Цены на товары в новой для России сети планируют держать на уровне ушедшей IKEA.

О выходе белорусского Swed House на российский рынок стало известно в феврале. Тогда говорилось, что в стране откроют до 50 магазинов бренда площадью до 300 квадратных метров. Продукция на сайте Swed House похожа на товары ушедшей из России IKEA. Однако часть конструкций белорусского производителя отличается от шведских аналогов, поэтому некорректно считать это плагиатом, подчеркнули в Союзе торговых центров.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении украинской ракеты на многоэтажку в Запорожье
Зеленского захотели сделать «президентом мира»
В Луганск прибыли освобожденные военнопленные со следами пыток
Лавров извинился за непотребное поведение Запада в ходе G20
Восьмиклассница пронесла в российскую школу нож и угрожала одноклассникам
В российском регионе произошло второе за сутки землетрясение
Назван срок открытия в России аналога IKEA
Телескоп Уэбба обнаружил взрыв белого карлика
Лавров рассказал о безнаказанных диверсиях на «Северных потоках» на G20
Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.