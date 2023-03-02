Назван срок открытия в России аналога IKEA

Первый магазин белорусского аналога IKEA Swed House откроют в Москве в апреле

Первый магазин белорусского аналога IKEA — производителя товаров для дома Swed House — откроют в московском торговом центре «Щелковский» в апреле. Такой срок начала работы в России нового бренда назвали в Союзе торговых центров, пишут «Известия».

В течение 2023 года торговая сеть планирует открыть в стране еще до 10 магазинов. Эксперты отметили, что сейчас бренд ведет переговоры с несколькими торговыми центрами — в том числе с сетью ТЦ «Мега». Однако пока речь не идет о полном замещении формата — Swed House ищет помещения площадью 1-2 тысячи квадратных метров с возможностью расширения, отметили в Союзе торговых центров.

В основном белорусский бренд рассматривает площадки в Москве, но есть интерес и к объектам в регионах, добавили специалисты. Цены на товары в новой для России сети планируют держать на уровне ушедшей IKEA.

О выходе белорусского Swed House на российский рынок стало известно в феврале. Тогда говорилось, что в стране откроют до 50 магазинов бренда площадью до 300 квадратных метров. Продукция на сайте Swed House похожа на товары ушедшей из России IKEA. Однако часть конструкций белорусского производителя отличается от шведских аналогов, поэтому некорректно считать это плагиатом, подчеркнули в Союзе торговых центров.