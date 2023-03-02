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15:57, 2 марта 202369-я параллель

В российском регионе стало больше благородных оленей, косуль и соболей

В Якутии выросла популяция благородного оленя, косули, лося и соболя

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Якутии стало больше благородных оленей, косуль, лосей и соболей. Об этом сообщает Департамент охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий минэкологии республики.

По данным департамента, увеличение численности наблюдается с 2019 года. Так, численность лося с 2019 по 2022 год увеличилась со 104,9 особей до 125, 9 тысяч особей, косули сибирской — с 36,9 тысяч до 51,6 тысячи, благородного оленя — с 16,4 тысяч до 21,1 тысячи, а соболя — с 210,8 тысяч до 251,7 тысяч.

Увеличение связано с качеством проведения учетных работ и охвата труднодоступных и отдаленных охотничьих угодий, отметил руководитель департамента Джулустан Дьяконов.

Учет охватывает 18 видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Якутии. Основные среди них — лось, благородный олень, сибирская косуля, дикий северный олень лесной популяции, кабарга и соболь.

Ранее сообщалось, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа увеличилась популяция атлантического моржа. Как выяснили специалисты нацпарка «Русская Арктика», на сегодняшний день численность моржа достигает приблизительно семи тысяч особей. Ранее считалось, что на территории архипелага проживает от трех до трех с половиной тысяч данных животных.

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Сергей Истомин
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