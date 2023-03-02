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16:13, 2 марта 2023Ценности

Российская стилистка назвала устаревшую к весне 2023 года одежду

Стилистка Ольга Соколенко назвала бриджи-джоггеры и куртки с мехом устаревшими

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Российская стилистка Ольга Соколенко назвала устаревшую к весне 2023 года одежду. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

Так, в текущем сезоне окажутся неактуальными бриджи-джоггеры, которые эксперт посоветовала заменить на фасон «парашюты» или изделия с накладными карманами. Также из моды выйдут куртки с мехом. «Исключение — вещи в винтажном стиле. В моде оверсайз-куртки, которые напоминают бомбер», — пояснила собеседница издания. В то же время стилистка внесла в список укороченные варианты болеро, отметив, что в тренде будут данные предметы гардероба в стиле «балеткор» с длинными рукавами.

Что касается аксессуаров — не следует носить очки в металлической оправе формы «кошачий глаз», серьги-кисточки, узкие бархатные чокеры, а также комплекты массмаркетовых колец и тонких браслетов. Специалистка призвала обратить внимание на украшения с морской тематикой.

В феврале стилист Александр Рогов назвал главные тренды в одежде на весну и лето 2023 года. По словам эксперта, в грядущих теплых сезонах особенно актуальными станут шелк, кружево, прозрачность, а также элементы нижнего белья и будуарный шик.

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Алина Гостева
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