Стилист назвал главные тренды в одежде на весну и лето

Стилист Рогов: кружево и прозрачность — одни из главных трендов в одежде на весну и лето

Стилист Александр Рогов назвал главные тренды в одежде на весну и лето 2023 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, в грядущих теплых сезонах особенно актуальным станут шелк, кружево, прозрачность, а также элементы нижнего белья и будуарный шик. Кроме того, он напомнил о вернувшемся в моду благодаря коллекциям известных дизайнеров готическом стиле. «Поделюсь наблюдением: очень часто дизайнеры играют в сочетание "будуар + готика". Будуарный готкор, получается?» — написал специалист.

В подтверждение своих слов он привел снимки манекенщиц с подиумов, наряды которых были выполнены в соответствии с указанными трендами. В частности, одна из моделей предстала в монохромном черном образе, который состоял из ночной рубашки в стиле бэби-долл, отделанной кружевом, чулок, длинных прозрачных перчаток и укороченной фаты.

В январе модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд назвала пять трендов из 1990-х годов, которые вновь вернулись в моду. Популярными снова стали юбки-пояса, комбинезоны и балетки. Кроме того, в 2023 году люди все чаще будут появляться на улице в платьях, надетых поверх оверсайз-джинсов, а также в двойном или тройном дениме.