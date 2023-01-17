Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:24, 17 января 2023Ценности

Названы пять вернувшихся в моду из 1990-х трендов

Редактор The Sun Клемми Филдсенд: популярные в 1990-х годах юбки-пояса вернулись в моду

Фото: Frank Flores / Unsplash

Модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд назвала пять трендов из 1990-х годов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, популярными снова стали юбки-пояса. Их предпочитали носить супермодели Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс. Однако эксперт посоветовала обратить внимание на более уместный вариант данной вещи, например, на черную мини-юбку Рейчел Грин из комедийного сериала «Друзья», роль которой сыграла актриса Дженнифер Энистон.

Актуальными снова оказались комбинезоны и балетки, утверждает специалист. «Помните те дни, когда вы надевали балетки и чувствовали каждую неровность тротуара?» — поинтересовалась Филдсенд у читателей портала.

Материалы по теме:
Ниже пояса. Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Ниже пояса.Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
17 мая 2021
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021

Кроме того, в 2023 году люди все чаще будут появляться на улице в платьях, надетых поверх оверсайз-джинсов, а также в двойном или тройном дениме. По словам Филдсенд, модель Белла Хадид уже была замечена на публике в образе, который состоял только из джинсовых предметов гардероба.

В декабре 2022 года стало известно, что предметы гардероба с вырезом на спине, которые обрели популярность в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в текущем сезоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Офис президента Украины принял отставку Арестовича
Стала известна дата следующего боя Александра Емельяненко
Беспилотные автомобили назвали угрозой для экологии
Россия расширила санкционный стоп-лист для иностранных граждан
Вице-мэра Новосибирска отдали под суд за клевету на депутата Госдумы
Швеция выступила за передачу Киеву замороженных российских активов
В Литве оценили шансы Украины вступить в НАТО
Четверо россиян похитили занимающуюся продажей питьевой воды женщину
13-летняя россиянка сняла свою смерть под колесами поезда
Доктор Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.