Стали известны сроки возвращения АПЛ «Леопард» в состав Северного флота

Возвращение АПЛ «Леопард» в боевой состав Северного флота запланировали на декабрь

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Леопард» проекта 971 вернется в боевой состав Северного флота (СФ) после ремонта и модернизации ориентировочно в декабре 2023 года. Об этом рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев, пишет ТАСС.

Первоначально «Леопард» хотели передать флоту во второй половине 2021 года. «После завершения глубокой модернизации и заводских испытаний передача "Леопарда" флоту планируется на декабрь 2023 года», — назвал Мальцев сроки возвращения. О выведении АПЛ из эллинга Центра судоремонта «Звездочка» стало известно 25 декабря 2020 года.

Ранее обозреватель Дмитрий Литовкин рассказал, что в составе 24-й «звериной» дивизии подводных сил СФ России находятся АПЛ «Пантера», «Вепрь» и «Гепард» проекта 971, способные незаметно контролировать действия Военно-морских сил (ВМС) США.