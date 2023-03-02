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15:34, 2 марта 2023Забота о себе

Россиянам объяснили разницу в пользе между яблоками разных цветов

Нутрициолог Екатерина Новикова: зеленые яблоки менее аллергенны, а красные более калорийны

Фото: James Yarema / Unsplash

Нутрициолог Екатерина Новикова объяснила россиянам разницу между яблоками зеленого, красного и желтого цвета с точки зрения пользы для здоровья. О фруктах разного цвета она поговорила с News.ru.

Чем ярче яблоко, рассказала Новикова, тем больше в нем полезных веществ. По ее словам, зеленые яблоки предпочтительнее для людей, которые следят за весом или склонны к аллергии. «В них больше кислот и меньше сахара, чем в красных плодах, а значит, и калорийность у них ниже. Кроме того, в зеленых яблоках содержится больше витамина C, а пигменты, которые делают яблоки зелеными, являются менее аллергенными», — уточнила специалистка.

Красные яблоки, продолжила она, слаще и, как следствие, калорийнее. При этом железа, по ее словам, в таких яблоках гораздо больше. Нутрициолог дала совет есть их при сердечно-сосудистых заболеваниях и для их профилактики, а также при болезнях почек и печени.

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В свою очередь, желтые яблоки, добавила Новикова, ближе по составу к зеленым, однако бета-каротина и сахара в них больше, как и пектинов, которые помогают при диарее и снижают уровень холестерина в крови.

Ранее диетолог Антонина Стародубова назвала необходимые организму фрукты и овощи. По ее словам, рекомендации по формированию рациона не меняются в зависимости от времени года, а различные фрукты и овощи должны всегда составлять его основу.

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Александра Лисица
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