В России предложили запретить повышать арендную плату для бизнеса

В СФ предложили наложить мораторий на повышение арендной платы для бизнеса из-за санкций

Комитет Совета Федерации по экономической политике из-за санкций предложил запретить повышать арендную плату для малого и среднего бизнеса для земли и помещений, находящихся в государственной собственности, передает ТАСС.

Письмо с просьбой наложить мораторий было направлено на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Документ подписал глава комитета Андрей Кутепов.

Отмечается, что мера предложена для улучшения делового климата и увеличения активности в указанном сегменте предпринимательства в период санкционного давления.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что настоящее время в России не идет речи о повышении налогов. Также министр добавил, что средства на поддержку новых регионов заложены в бюджет.