Украинские военный и врач рассказали о потерях при «артемовской мясорубке»

Украинский военный, попавший в полевой госпиталь в Артемовске, рассказал о потерях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

«Группа из семи человек… Осталось шесть… Теперь минус я, осталось пять, четыре контуженных», — вспоминает солдат. Военный врач Анатолий уточняет, что в госпиталь каждый день поступает около 60 раненых, поэтому медикам приходится работать без отдыха.

Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр записал видеообращение украинских военных, которые обороняют Артемовск. По словам одного из военнослужащих, потери составляют роту-две в сутки, «рота живет одну ночь», а за неделю ВСУ теряют целый батальон, поэтому представляется целесообразным отойти из города.

Другой боец, который управляет дроном разведки, был настроен более оптимистично. По его словам, он верит, что «что-то произойдет», и украинские военный не сдадут город.