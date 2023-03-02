Популярная российская телеведущая раскрыла подробности ДТП с КамАЗом

Телеведущая Лариса Вербицкая сообщила об отсутствии пострадавших в ДТП с КамАЗом

Популярная российская телеведущая Лариса Вербицкая описала момент своей аварии с КамАЗом. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

«Никто не пострадал. Мы ехали в потоке. КамАЗ решил перестроиться и въехал в мою машину. Все в порядке», — сообщила Вербицкая «Ленте.ру».

Ранее появилась информация, что телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. По предварительной информации, ДТП с участием КамАЗа и автомобиля Вербицкой произошло на Профсоюзной улице. По информации телеканала РЕН ТВ, Вербицкую осмотрели врачи, но от госпитализации она отказалась.

Заслуженная артистка России Лариса Вербицкая известна большинству россиян по программе «Доброе утро» на Первом канале, которую вела с января 1987 по декабрь 2014 года. Также телеведущая участвовала в проектах «Последний герой», «Модный приговор» и «Ледниковый период».

