Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:31, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Популярная российская телеведущая раскрыла подробности ДТП с КамАЗом

Телеведущая Лариса Вербицкая сообщила об отсутствии пострадавших в ДТП с КамАЗом
СюжетДТП в Москве:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская телеведущая Лариса Вербицкая описала момент своей аварии с КамАЗом. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

«Никто не пострадал. Мы ехали в потоке. КамАЗ решил перестроиться и въехал в мою машину. Все в порядке», — сообщила Вербицкая «Ленте.ру».

Ранее появилась информация, что телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. По предварительной информации, ДТП с участием КамАЗа и автомобиля Вербицкой произошло на Профсоюзной улице. По информации телеканала РЕН ТВ, Вербицкую осмотрели врачи, но от госпитализации она отказалась.

Заслуженная артистка России Лариса Вербицкая известна большинству россиян по программе «Доброе утро» на Первом канале, которую вела с января 1987 по декабрь 2014 года. Также телеведущая участвовала в проектах «Последний герой», «Модный приговор» и «Ледниковый период».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло
Зарубежные туры резко подорожали
Названы три опасных для здоровья компонента в косметике
В Приднестровье заявили о миролюбивой позиции
Набиуллина рассказала о готовности «бегать с дубинкой» из-за некоторых банков
В России отреагировали на планы СБУ заочно судить депутатов Госдумы
Российские полицейские отправились в колонию за взятку от пьяного водителя
Россиян предупредили о скрытой опасности низкого давления
В России допустили возможность полного запрета ипотеки от застройщиков
В России появятся новые банкноты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.