Летевший из Петербурга в Анталью самолет Turkish Airlines сел в Будапеште

Летевший из Санкт-Петербурга в Анталью лайнер компании Turkish Airlines сел в Будапеште

Воздушное судно авиаперевозчика Turkish Airlines, летевшее по маршруту Санкт-Петербург — Анталья, совершило незапланированную посадку в Будапеште. Соответствующая информация опубликована на портале для отслеживания рейсов FlightRadar24.

По данным сервиса, лайнер Airbus A321 сначала кружил над территорией Литвы, затем над Словакией и приземлился в столице Венгрии. Отмечается, что изначально самолет вылетел из российского аэропорта Пулково с задержкой. Подробности инцидента не сообщаются. Позже отечественный лайнер вылетел из Будапешта и сел в аэропорту назначения в Анталье.

28 февраля воздушное судно компании Hainan Airlines, вылетевшее из Пекина в Санкт-Петербург, совершило вынужденную посадку в Новосибирске, развернувшись на половине пути. Очевидец, наблюдавший прилет лайнера в новосибирский аэропорт Толмачево, заявил, что слышал нехарактерный для самолета «странный звук».

