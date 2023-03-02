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08:29, 2 марта 2023Путешествия

Летевший из Петербурга в Анталью самолет Turkish Airlines сел в Будапеште

Летевший из Санкт-Петербурга в Анталью лайнер компании Turkish Airlines сел в Будапеште

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Воздушное судно авиаперевозчика Turkish Airlines, летевшее по маршруту Санкт-ПетербургАнталья, совершило незапланированную посадку в Будапеште. Соответствующая информация опубликована на портале для отслеживания рейсов FlightRadar24.

По данным сервиса, лайнер Airbus A321 сначала кружил над территорией Литвы, затем над Словакией и приземлился в столице Венгрии. Отмечается, что изначально самолет вылетел из российского аэропорта Пулково с задержкой. Подробности инцидента не сообщаются. Позже отечественный лайнер вылетел из Будапешта и сел в аэропорту назначения в Анталье.

28 февраля воздушное судно компании Hainan Airlines, вылетевшее из Пекина в Санкт-Петербург, совершило вынужденную посадку в Новосибирске, развернувшись на половине пути. Очевидец, наблюдавший прилет лайнера в новосибирский аэропорт Толмачево, заявил, что слышал нехарактерный для самолета «странный звук».

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Валентина Процкова
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