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14:37, 28 февраля 2023Путешествия

Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку «со странным звуком»

Самолет Hainan Airlines, вылетевший в Санкт-Петербург, развернули по неизвестной причине

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Самолет авиакомпании Hainan Airlines, вылетевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, развернувшись на половине пути. Об этом сообщает НГС во вторник, 28 февраля.

Уточняется, что причина посадки неизвестна, всех пассажиров отправили в пункт назначения на других рейсах. Очевидец, наблюдавший прилет лайнера в новосибирский аэропорт Толмачево, заявил, что слышал нехарактерный для самолета «странный звук».

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«Самолет заходил на посадку в ускоренном режиме, двигатели работали громче нормы, живу прямо под глиссадой и могу определять схему захода», — поделился он. В аэропорту не стали комментировать состояние лайнера.

Ранее самолеты, направляющиеся в Санкт-Петербург, стали разворачивать и направлять обратно в аэропорты вылета. Власти Санкт-Петербурга объявили о задержке рейсов в аэропорту Пулково до 12 часов.

28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного летающего объекта. Также стало известно, что в небо над городом подняли истребители. В Минобороны России объяснили, что закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково было связано с тренировкой сил Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону.

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Зарина Дзагоева
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Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку «со странным звуком»
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