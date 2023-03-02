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16:34, 2 марта 2023Россия

Тело трехлетней девочки нашли в столице российского региона

В Белгороде обнаружили тело трехлетней девочки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Тело трехлетней девочки нашли в столице российского региона. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Белгородской области.

По данным правоохранителей, тело ребенка было обнаружено под окнами многоэтажки на улице Губкина в Белгороде. Предполагается, что девочка выпала из окна. Из-за полученных при падении травм ребенок скончался.

По факту случившегося следователи начали проверку. Среди прочего их интересует, где находились родители и почему девочка осталась дома одна.

Ранее сообщалось, что 16-летняя москвичка выпала из окна седьмого этажа и выжила.

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Марк Леонов
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