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12:24, 22 февраля 2023Россия

16-летняя москвичка выпала из окна седьмого этажа и выжила

В Москве 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа и выжила

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в районе Чертаново. Об этом сообщает издание MSK1.RU в своем Telegram-канале.

По данным издания, москвичке удалось выжить. Пострадавшую обнаружили под окнами многоэтажки прохожие, они же вызвали врачей.

Отмечается, что девушка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что в Москве двух школьниц нашли под окнами 14-этажного дома. Одна из пострадавших девочек скончалась на месте, у другой наступила клиническая смерть, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

На одну из погибших школьниц жаловались учителя. Известно также, что у нее были проблемы в семье.

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Марк Леонов
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