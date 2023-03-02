В Белоруссии задержали подстрекавших к собраниям нашумевшей группировки блогеров

МВД Белоруссии: задержаны блогеры, побуждавшие молодежь к собраниям нашумевшей субкультуры

Блогеры, подстрекавшие молодежь в Белоруссии к собраниям нашумевшей субкультуры «ЧВК Редан», задержаны, заявил глава министерства внутренних дел (МВД) страны Иван Кубраков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, движение быстро распространяется в сети, а отправной точкой послужило 22 февраля 2023 года. «Как только мы увидели эту активность наших молодых людей, мы сразу же начали работать, в первую очередь, по администраторам. Все блогеры, которые попытались "хайпануть" на этой теме, были задержаны: те, кто призывал собраться в определенном месте», — сказал Кубраков.

Ранее в Бресте правоохранители пресекли попытки проведения массовой акции сторонников этой группировки. Молодые люди по призывам в соцсетях и мессенджерах собрались около больших торговых центров города.