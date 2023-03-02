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09:16, 2 марта 2023Бывший СССР

В Бресте пресекли попытки провести акцию новой подростковой субкультуры

В Бресте пресечена попытка организовать акцию новой субкультуры, 52 человека задержаны

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Бресте правоохранители пресекли попытки проведения массовой акции сторонников субкультуры «ЧВК Редан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

По данным ведомства, молодые люди по призывам в соцсетях и мессенджерах собрались около больших торговых центров Бреста. При этом правоохранительные органы оперативно отреагировали на эту попытку проведения незаконного массового мероприятия. В итоге «без применения физической силы» 52 человека, среди которых 41 несовершеннолетний, доставлены в отделение милиции. Утверждается, что подростки — сторонники новой субкультуры.

В отношении задержанных сейчас проводится проверка, их действиям также дается правовая оценка. О подростках до 16 лет, как отмечается, сообщат в инспекцию по делам несовершеннолетних. При этом тем, кто старше, грозит административная ответственность, рассказали в УВД Брестского облисполкома. Лица, причастные к организации этой акции, сейчас выясняются.

Ранее стало известно, что в белорусскую милицию доставили 200 сторонников «ЧВК Редан». В Гомеле они собрались около торгово-развлекательного центра «Секрет», однако милиция пресекла их попытки провести массовую незаконную акцию. Были задержаны 200 человек, 183 из них — несовершеннолетние.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало широко известно после массовых драк ее сторонников в российских торговых центрах с «офниками». После инцидентов прошли задержания, полиция также организовывала облавы на состоящих в движении подростков. Участники субкультуры «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы, на их одежде изображена цифра 4. Название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых присутствует незаконное сообщество «Геней Редан».

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Варвара Кошечкина
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