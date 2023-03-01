В Белоруссии задержали 200 подростков из нашумевшей группировки

МВД Белоруссии сообщило о задержании в Гомеле 200 подростков из группировки «ЧВК Редан»

Белорусская милиция во вторник, 28 февраля, задержала 200 подростков из нашумевшей группировки «ЧВК Редан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники группировки. Милиция пресекла попытку проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек, 183 из них — несовершеннолетние.

Сейчас в отношении задержанных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка. Подростки до 16 лет получат предупреждения, их поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность.

Правоохранители устанавливают причастных к организации незаконной массовой акции, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало широко известно после массовых драк ее участников в российских торговых центрах с «офниками». К последним относят выходцев из околофутбольной среды. После инцидентов прошли задержания, полиция устраивала облавы на состоящих в движении подростков.

Представители «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и изображения паука и цифры 4 одежде. Название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых по сюжету присутствует преступная группировка «Геней Редан».

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает борьбу полиции с противоправными действиями членов движения. «Важно пресекать противоправные действия (...) Это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал он.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил о планах разобраться в ситуации с неформальным сообществом. Правозащитник заявил, что хочет встретиться с его представителями. По его словам, сейчас есть повод для беспокойства как у родителей, так и у российского общества, поскольку вокруг истории с «ЧВК Редан» очень много манипуляций.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также планирует встретиться с членами движения.