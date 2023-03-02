Германия обучит более тысячи военнослужащих Украины

Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности Германии обучить более тысячи военнослужащих ВСУ

Германия готова в ближайшее время обучить более тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге по случаю годовщины специальной военной операции (СВО) России на Украине. Его цитирует ТАСС.

«Для более тысячи солдат в самое ближайшее время начнется подготовка в Германии», — сказал глава немецкого правительства, напомнив, что бундесвер уже обучил свыше трех тысяч украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что украинские военные на территории Германии начали тренировки по эксплуатации танков Leopard. Официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер уточнила, что обучение танкистов проведут в сжатые сроки.