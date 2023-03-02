Лавров и Блинкен встретились впервые после начала СВО

AFP: Лавров и Блинкен впервые после СВО встретились на заседании СМИД G20 в Дели

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года встретились лично на заседании Совета глав МИД (СМИД) «Большой двадцатки» (G20), проходящем сейчас в Дели, столице Индии. Кадры начала заседания предоставлены агентством AFP.

Заседание началось с минуты молчания в честь погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что персональная встреча Лаврова и Блинкена не планируется. Блинкен также говорил об отсутствии намерений встретиться с Лавровым лично.

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о приезде делегации России на встречу глав МИД G20 в Нью-Дели. По ее словам, представители Москвы обладают рабочим настроем. Встреча глав МИД стран G20 проходит в Индии 1-2 марта.

