Принадлежащие россиянам миллионы долларов зависли в Белоруссии

«Ъ»: российские инвесторы не могут получить выплаты по белорусским еврооблигациям

Российские инвесторы не могут своевременно получить выплаты по белорусским еврооблигациям. Объем зависших платежей оценивается в 500 миллионов долларов, узнал «Коммерсантъ». При этом точно установить объем замороженных выплат сложно.

Для того чтобы получить деньги, принадлежащие инвесторам, нужно открыть счет в белорусском банке, подать заявку на исполнение обязательств, сделать выписки со счета депо в депозитарии, заключить договоры на выплаты в белорусских рублях и пройти комплаенс.

При этом открытие счета в белорусском банке возможно только при личном обращении, а заявления могут рассматриваться очень долго. Между тем некоторые инвесторы выполнили все условия, но выплат не получили.

Ранее сообщалось, что начиная с марта 2022 года казахстанские финансовые компании приобрели суверенный долг России, в том числе облигации федерального займа, более чем на один миллиард долларов. Брокеры скупали госдолг у инвесторов, которые не могут избавиться от активов из-за западных санкций.