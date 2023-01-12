Компании Казахстана скупили российский госдолг более чем на миллиард долларов

Bloomberg: казахстанские компании закупили облигации российского госдолга на $1,4 млрд

Начиная с марта 2022 года казахстанские финансовые компании приобрели суверенный долг России, в том числе облигации федерального займа (ОФЗ), более чем на один миллиард долларов. Брокеры скупали госдолг у инвесторов, которые не могут избавиться от активов из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики.

В общей сложности сумма транзакций с ОФЗ достигла примерно 641,1 миллиарда тенге, или 1,4 миллиарда долларов. Ведомство, однако, не привело цифр за предыдущие периоды, чтобы их можно было сравнить с данной суммой. Компании покупали долг от лица клиентов из Казахстана (48,7 процента) и России (41,4 процента). Среди покупателей значились также граждане Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Словакии. В операциях участвовали шесть казахстанских брокерских компаний.

Издание отмечает, что такие объемы закупок свидетельствуют о растущей зависимости ряда инвесторов от схемы обхода санкций с помощью вывода застрявших в российском госдолге средств через Казахстан. Агентство, в свою очередь, признает риски инвестиций в ОФЗ из-за «высокого уровня волатильности на фондовых рынках, низкой ликвидности и угрозы вторичных санкций, связанных с геополитической ситуацией».

Скупая российские суверенные облигации с большой скидкой, казахстанские компании извлекают быструю прибыль для себя и клиентов, в то время как средства некоторых международных инвесторов по-прежнему заблокированы, писал ранее Bloomberg. Эти инвесторы больше не могут получать купонные выплаты за пределами России, а продажа бумаг казахстанским фирмам позволяет им возместить хоть какую-то стоимость.

В начале марта международный депозитарий Euroclear прекратил обслуживание российских инвесторов через Национальный расчетный депозитарий (НРД), такое решение европейская структура приняла на фоне начала военных действий на Украине. Это значит, что держатели акций не могут получить выплаты по купонам, которые хранятся в Euroclear. В конце июня зарубежные рейтинговые агентства начали писать, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Однако Минфин отказался это признавать, объяснив, что обязательства по внешнему долгу были исполнены в полном объеме, а средства в долларах и евро не дошли до адресатов из-за действий международных расчетно-клиринговых систем.