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00:11, 2 марта 2023Наука и техника

Польша получит более тысячи БМП Borsuk

Defence24: польская армия получит более тысячи БМП Borsuk

Фото: Matthew Foster / Wikipedia

Агентство вооружений Министерства национальной обороны Польши подписало контракт с компанией Huta Stalowa Wola на поставку боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. Об этом сообщает Defence24.

Отмечается, что это крупнейший контракт польской оборонной промышленности за последние 50 лет. Военные получат более тысячи БМП Borsuk и специальные машины на базе универсальной модульной гусеничной платформы, включая бронированные медицинские машины Gotem, разведывательные машины Zuk, машины управления Oset и ремонтно-эвакуационные машины Gekon.

Серийные БМП могут поставить военным в 2024 году. Первые четыре машины пройдут испытания в польской армии в этом году. Новую технику получит 16-я механизированная дивизия на северо-востоке страны.

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БМП Borsuk заменит BWP-1, которая представляет собой лицензионную копию советской БМП-1. БМП Borsuk получила двигатель мощностью 720 лошадиных сил, автоматическую коробку передач и башню ZSSW-30 с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами.

В июле 2022 года стало известно, что в Польше начались государственные испытания БМП Borsuk, которую построили на базе универсальной модульной гусеничной платформы UMPG.

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Даниил Иринин
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