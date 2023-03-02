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09:24, 2 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 14 лет за убийство знакомой ради денег в 2004 году

Жителя Братска осудили на 14 лет за убийство знакомой ради денег и наркотиков в 2004 году

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Братске 45-летнего местного жителя осудили на 14 лет за убийство 29-летней знакомой, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

По данным следствия, 31 июля 2004 года мужчина находился в гостях у приятельницы в квартире одного из домов на улице Подбельского. Зная, что россиянка хранит дома деньги и наркотики, он решился на убийство. Фигурант задушил женщину, после чего забрал ее имущество и сбежал.

По факту убийства было возбуждено дело, однако найти преступника тогда не удалось. Лишь в апреле 2022 года следователям и полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Россиянин признался в содеянном, после чего по решению суда он был помещен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области 41-летний мужчина забил до смерти 45-летнюю знакомую из-за оскорбления.

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Елизавета Новикова
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