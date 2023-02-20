Россиянин избил до смерти знакомую во время ссоры из-за оскорблений

В Мурманской области 41-летний мужчина избил до смерти 45-летнюю знакомую за оскорбление

В Мурманской области 41-летний мужчина убил 45-летнюю знакомую и попал под следствие. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 ноября 2022 года фигурант выпивал с подругой в квартире на улице Преображенского в поселке Сафоново. Женщина оскорбила россиянина, и они поссорились. Тогда обвиняемый стал избивать потерпевшую по голове и телу, нанеся смертельные ранения.

Вскоре мужчину задержали, он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае в поселке Новый Ургал россиянин убил пенсионера из ревности к общей знакомой.