В Хабаровском крае мужчина убил пенсионера из ревности к общей знакомой

В Хабаровском крае в поселке Новый Ургал россиянин убил пенсионера из ревности к общей знакомой. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщил Telegram-канал краевой прокуратуры.

По данным ведомства, убийство произошло в октябре 2022 года. Мужчина жил в доме у своих знакомых. Во время застолья у него возник конфликт с 61-летним хозяином дома из-за ревности к общей знакомой.

Во время ссоры россиянин несколько раз ударил хозяина дома по телу и голове. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте.

«Прокурор Верхнебуреинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя поселка Новый Ургал. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Вологодской области Белозерский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 56-летнего местного жителя за убийство друга во время ссоры из-за потерянного телефона.