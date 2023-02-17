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09:20, 17 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин из-за потерянного телефона убил друга и закопал его в огороде

В Вологодской области суд приговорил к 10 годам мужчину за убийство друга из-за телефона

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Белозерский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 56-летнего местного жителя за убийство друга во время ссоры из-за потерянного телефона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также взыскал с него в пользу матери убитого компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей и затраты на похороны в 56 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что в ночь на 24 сентября 2022 года приятели распивали спиртное в квартире дома на улице Ленина в Белозерске. Во время застолья хозяин потерял телефон и стал предъявлять претензии другу. Между ними началась ссора, подсудимый избил товарища, а затем взял нож и нанес множество ударов. Мужчина скончался на месте от полученных ран.

На следующий день убийца вынес тело из квартиры и закопал в огороде, накрыв мешком голову погибшего и перевязав веревкой шею.

Подсудимый вину в убийстве признал.

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Любовь Ширижик
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