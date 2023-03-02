Минобороны заявило о поражении 89 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении 89 артиллерийских подразделений ВСУ

Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах. Об этом в четверг, 2 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.

