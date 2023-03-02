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10:28, 2 марта 2023Россия

Минобороны показало на видео работу бронегруппы десантников в зоне СВО

Минобороны России показало на видео работу бронегруппы десантников в зоне проведения СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Министерство обороны России показало на видео, как работает бронегруппа десантников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры публикует НТВ.

В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в настоящее время ведут активную работу на одном из направлений спецоперации. Их поддерживают бронегруппы на боевых машинах десанта (БМД-4М) и ведут огонь с закрытых огневых позиций.

Гусеничная плавающая машина оснащена спаренной автоматической пушкой и пулеметом ПКТ. Также в ней установлен тепловизор, который позволяет вести огонь как в дневное, так и в ночное время суток.

На опубликованной записи видно, как российские военнослужащие выдвинулись на позиции и открыли огонь по заданным координатам. Закончив стрельбу, экипажи сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Ранее оборонное ведомство показало на видео, как подразделения ВДВ применяют дронов-камикадзе.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.

Евгения Куликова
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