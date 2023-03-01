Минобороны показало применение подразделениями ВДВ дронов-камикадзе

Минобороны России показало кадры применения подразделениями ВДВ БПЛА-камикадзе «Бумеранг»

Минобороны России показало видеозапись, на которой видно применение подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) дронов-камикадзе. Кадры ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«В расчет БПЛА "Бумеранг" входит оператор, который управляет дроном, используя специальные VR-очки, и его помощник, который запускает дрон и отслеживает по карте направление полета», — уточнили в оборонном ведомстве.

Среди преимуществ таких дронов выделяют удобную для его оператора ориентацию в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать цель на скорости 170 километров в час. У дронов-камикадзе также нет связи со спутником, поэтому его невозможно подавить антидроновым ружьем.

Ранее были опубликованы кадры, как российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую радиолокационную станцию на херсонском направлении. Как до этого отмечал командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, дроны-камикадзе, применяемые российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, успешно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины.