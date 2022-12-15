Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 15 декабря 2022Россия

Появились кадры уничтожения украинской РЛС дроном-камикадзе «Ланцет»

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую РЛС на херсонском направлении

В сети появились кадры того, как российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую радиолокационную станцию (РЛС). Их публикует РИА Новости.

Там уточнили, что цель была уничтожена на херсонском направлении.

5 декабря Минобороны России отчиталось об уничтожении дронами-камикадзе радиолокационной станции кругового обзора П-18 и 36Д6 ВСУ.

Ранее командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что дроны-камикадзе, применяемые российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, успешно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
В России захотели обязать Apple разрешить установку сторонних приложений
ЕС расширит фонд оружия для Украины
Песков назвал сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть
Парикмахер назвала самую распространенную ошибку при выборе прически
В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»
Запрещенный Рогозиным манипулятор ERA обнаружил повреждения «Союз МС-22»
Принц Гарри рассказал о лжи Букингемского дворца
В МИД России выразили беспокойство по поводу блокировки Лачинского коридора
С прилавков магазинов в России начали исчезать популярные чипсы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.