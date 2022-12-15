Появились кадры уничтожения украинской РЛС дроном-камикадзе «Ланцет»

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую РЛС на херсонском направлении

В сети появились кадры того, как российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую радиолокационную станцию (РЛС). Их публикует РИА Новости.

Там уточнили, что цель была уничтожена на херсонском направлении.

5 декабря Минобороны России отчиталось об уничтожении дронами-камикадзе радиолокационной станции кругового обзора П-18 и 36Д6 ВСУ.

Ранее командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что дроны-камикадзе, применяемые российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, успешно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины.