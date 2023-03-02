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07:01, 2 марта 2023Из жизни

Мужчину с чемоданом подозрительного мяса задержали по подозрению в каннибализме

Daily Mail: полиция задержала по подозрению в каннибализме мужчину с чемоданом мяса

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Полиция в аэропорту Лиссабона, Португалия, задержала по подозрению в каннибализме мужчину в окровавленной одежде, чемодан которого был забит кусками «подозрительного мяса». Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний бразилец Беголеа Мендес Фернандес прилетел в Лиссабон из Амстердама, Нидерланды, 28 февраля. В португальской столице он должен был пересесть на рейс до родного города Белу-Оризонти. При этом пограничникам мужчина предъявил итальянский паспорт. Документ вызвал подозрение у сотрудников аэропорта, и они задержали Фернандеса для более тщательной проверки. Вскоре оказалось, что одежда на странном пассажире была испачкана кровью, а в его чемодане находятся упаковки с мясом «подозрительного происхождения».

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Полиция быстро выяснила, что в Амстердаме задержанного уже разыскивают по подозрению в совершенном накануне убийстве 21-летнего Алана Лопеса. Труп нашли в доме, где покойный жил с матерью и двумя сестрами. Изъятое у Фернандеса мясо направлено на экспертизу, чтобы установить, не является ли оно человеческим.

Сейчас мужчина находится под арестом в больнице Святой Марии в Лиссабоне. Ожидается, что его вскоре экстрадируют в Голландию.

Ранее сообщалось, что суд в американском штате Невада признал мужчину виновным в убийстве своей бывшей возлюбленной и каннибализме после того, как он расчленил ее труп и съел ее мозг, сердце и легкие. Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение.

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Алиса Дмитриева
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