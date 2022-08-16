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Мужчина съел мозг, сердце и легкие бывшей возлюбленной

Courier Journal: в США мужчина убил бывшую возлюбленную и съел ее мозг

Фото: Public Domain / Wikimedia

Суд в американском штате Невада признал мужчину виновным в убийстве своей бывшей возлюбленной и каннибализме после того, как он расчленил ее труп и съел ее мозг, сердце и легкие. Об этом сообщает Courier Journal.

В ночь на 11 сентября 2014 года Тэмми Джо Блэнтон позвонила в полицию и сообщила о том, что ее бывший парень Джозеф Оберхенсли пытается вломиться в ее дом и уже выбил дверь. Полицейские прибыли на место происшествия и прогнали мужчину, но не стали его арестовывать.

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Когда на следующее утро женщина не пришла на работу, ее коллеги начали беспокоиться. Полиция вернулась в ее дом и обнаружила там Оберхенсли с окровавленным ножом в кармане. Останки женщины были найдены в ванной. Лишь после этого мужчина был арестован. В тот же день он сообщил, что съел часть мозга, сердце и легкие погибшей.

Позже он заявил, что дал первые показания в неадекватном состоянии. По его словам, в действительности он обнаружил в доме двоих мужчин, которые убили Блэнтон. Злоумышленники якобы ударили его, после чего он потерял сознание.

Когда прокурор округа Кларк Джереми Мулл допрашивал его о том, что произошло в ту ночь, Оберхенсли продолжал настаивать на этой версии. Мужчина уверял, что не знает, кто съел некоторые органы Блэнтон после ее смерти. Адвокат мужчины заявил, что история его клиента правдоподобна, а прокурор не предоставил доказательств совершения его подзащитным убийства.

Суд по делу об убийстве Блэнтон был назначен на 2016 год, но неоднократно переносился, чтобы дать стороне защиты больше времени на подготовку. Перед возобновлением процесса Оберхенсли прошел лечение в психиатрической клинике. В конце концов, суд признал Оберхенсли виновным в убийстве и ограблении, но невиновным в изнасиловании. Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение.

В прошлом Оберхенсли убил девушку, застрелил мать и пытался покончить с собой, но выжил. Пуля осталась в его головном мозге, а он сам на 12 лет попал за решетку.

Ранее сообщалось, что появились подробности о жертве учителя математики из Берлина, которого подозревают в каннибализме. Они познакомились на сайте знакомств для геев.

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Алиса Дмитриева
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