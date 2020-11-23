Появились подробности о съеденном каннибалом мужчине с сайта знакомств

Появились подробности о жертве учителя математики из Берлина, которого подозревают в каннибализме. Они познакомились на сайте знакомств для геев, сообщает Daily Mail.

Убийцу выследили при помощи собак-ищеек. Они привели полицейских к квартире 41-летнего учителя математики Стефана Р. При обыске у него нашли пилу для костей со следами крови и набор химикатов, а его онлайновая история показала, что он интересовался каннибализмом.

Как выяснилось, несколько месяцев назад Стефан Р. и 44-летний электрик Стефан Трогиш (Stefan Trogisch) вступили в переписку на сайте знакомств для геев, пишет Daily Mail. Вечером пятого сентября Трогиш ушел из дома и пропал. Его соседи обратились в полицию и сообщили об исчезновении, но мужчину так и не нашли.

Экспертиза подтвердила, что кровь, найденная в квартире Стефана Р., могла принадлежать Трогишу. Следствие полагает, что Стефан Р. убил и съел мужчину, а его кости выбросил в парке. Подозреваемый арестован.

Дело сравнивают с убийством 43-летнего Бернда-Юргена Брандеса, которое произошло в 2001 году. Мужчину съел 41-летний компьютерный инженер Армин Майвес, причем Брандес сам настоял на этом и перед смертью успел попробовать собственное мясо.