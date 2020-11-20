Продемонстрирована еда из человечины для питания каннибалов

В лондонском Музее дизайна продемонстрировали стейк из человеческого мяса, выращенного в лабораторных условиях. Об этом сообщает издание Unilad.

Для выращивания мяса использовались клетки из ротовой полости добровольца, которые подкармливали сывороткой из просроченной донорской крови. Предполагается, что такое же мясо можно будет выращивать в домашних условиях. Желающим сделать стейк из человечины потребуется специальный набор, состоящий из ватных палочек для получения исходных клеток и подложки из грибницы, на которой те будут расти.

Авторы идеи настаивают на том, что питание искусственным человеческим мясом не является каннибализмом. «Мы не предлагаем "поедание себя" в качестве реалистичного решения, которое поможет удовлетворить человеческую потребность в белке, — объясняет промышленный дизайнер Грейс Найт (Grace Knight), работавшая над проектом. — Скорее, мы ставим вопрос: на какие жертвы нам придется пойти, чтобы сохранить существующие масштабы потребления мяса? Кто сможет позволить себе еду из животных в будущем, и у кого не останется других вариантов, кроме выращивания мяса из собственных клеток?»

При использовании той же технологии для выращивания искусственной говядины требуется эмбриональная бычья сыворотка, которую готовят из крови эмбрионов телят, получаемой после забоя беременных коров. Такая сыворотка стоит от 300 до 700 фунтов стерлингов за литр (30-70 тысяч рублей), что значительно дороже испорченной донорской крови.

Это не первый проект, основанный на использовании для питания человеческой крови. Во время Второй мировой войны знаменитый британский диетолог Магнус Пайк (Magnus Pyke) предложил использовать избытки донорской крови для изготовления колбасы и таким образом решить проблемы с продовольственными пайками. Его идеи не встретили понимания у графа Вултона, служившего министром продовольствия Великобритании.

В 2018 году сообщалось, что американец рассказал о том, как вместе с друзьями попробовал тако из человеческого мяса. Он приготовил блюдо из собственной ноги, которую пришлось ампутировать после ДТП.