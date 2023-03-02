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00:28, 2 марта 2023Мир

США начали выяснять степень готовности союзников ввести санкции против Китая

Reuters: США выясняют готовность союзников ввести санкции против Китая за помощь России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти США начали выяснять, готовы ли их союзники ввести санкции против Китая в том случае, если он каким-либо образом поможет России в вопросе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, в первую очередь Вашингтон обсуждает данный вопрос со странами «Группы семи» (G7). Отмечается, что на данном этапе обсуждений стороны пока не достигли каких-либо соглашений относительно возможных мер в отношении Пекина.

Ранее помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин рассказала, что США планируют расширять масштабы военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе путем привлечения к участию в них большего количество стран для демонстрации возможности разных государств объединить свои силы и сдерживать Китай.

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Марина Совина
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