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23:16, 1 марта 2023Мир

США расширят масштабы военных учений для сдерживания Китая

Пентагон сообщил о расширении масштабов военных учений для сдерживания Китая

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин рассказала о планах США расширять масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе путем привлечения к участию в них большего количество стран. Она пояснила, что это необходимо для сдерживания Китая, сообщает ТАСС.

«Мы расширяем [масштабы] наших совместных учений в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявила она.

Карлин уточнила, что США собираются проводить двусторонние, а также многосторонние военные учения. По ее словам, таким образом планируется продемонстрировать возможности разных государств объединить свои силы.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин и его китайский коллега Вэй Фэнхэ не разговаривали более трех месяцев. Отмечается, что главы оборонных ведомств в последний раз контактировали на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) 22 ноября 2022 года.

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Марина Совина
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