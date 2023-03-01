Главы министерств обороны США и Китая не разговаривали три месяца

Bloomberg: главы министерств обороны США и Китая Остин и Фэнхэ не разговаривали три месяца

Министр обороны США Ллойд Остин и его китайский коллега Вэй Фэнхэ не разговаривали более трех месяцев, сообщили в Пентагоне. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Министры обороны в последний раз контактировали на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) 22 ноября 2022 года, уточнили в оборонном ведомстве США. Отмечается, что с тех пор отношения между державами значительно охладели из-за напряженности вокруг Тайваня и скандала с китайскими шпионскими аэростатами.

«Пентагон поддерживает регулярные контакты с КНР на различных уровнях», — заявил бригадный генерал США Пэт Райдер. Однако, как отмечает Bloomberg, Китай в феврале бойкотировал попытку Пентагона договориться о телефонном разговоре между главами оборонных ведомств двух стран.

Ранее политический аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне Росс Бэббидж заявил, что вооруженный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе более вероятен, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. По мнению аналитика, война Китая и США затронет все сферы жизни Соединенных Штатов и «глубоко проникнет в американское общество».