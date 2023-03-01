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07:35, 1 марта 2023Мир

Аналитик назвал последствия военного конфликта США и Китая

NYT: военный конфликт США с Китаем всесторонне затронет американское общество

Фото: Globallookpress.com

Политический аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне Росс Бэббидж заявил, что вооруженный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе более вероятен, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Своим мнением он поделился в материале The New York Times (NYT).

По его мнению, война США и Китая затронет все сферы Соединенных Штатов.

«На карту поставлены жизненно важные стратегические интересы США. Успешное китайское вторжение на Тайвань пробьет брешь в системе американской обороны и союзников в регионе», — считает Бэббидж.

Кроме того, стратегическое положение США в западной части Тихого океана будет серьезно подорвано, Вашингтон лишится доступа к важным компонентам, производимым на Тайване.

Аналитик допустил, что Вашингтон готов вести обычную войну, но Пекин согласен на более широкий тип военного конфликта, который глубоко проникнет в американское общество.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены инициировать расширение санкций против поддерживающих Россию компаний и физлиц Китая без лишних раздумываний. «Мы очень четко предупредили Китай о последствиях поддержки [Москвы оружием и техникой]», — подчеркнул он.

Марина Совина
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