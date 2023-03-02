Стало известно о сборе бойцами ЧВК «Вагнер» тел украинских военных

РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных для идентификации

Бойцы ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных в Артемовске для идентификации. Об этом стало известно РИА Новости.

«Мы, в отличие от них, стараемся, чтобы родные и близкие получили компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие», — заявил один из бойцов ЧВК.

Как сообщает агентство, в последнее время вагнеровцы занялись сбором и идентификацией тел украинских военных. Эвакуационные группы выдвигаются в места, где закончились боевые действия, и проводят первичный досмотр тел, чтобы по личным жетонам и документам определить личность бойца. В дальнейшем тела передадут украинской стороне.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в Артемовске из-за весеннего разлива водоемов оказались подтопленными места, куда привозили тела погибших украинских военных. Это, считает он, может вызвать заражение питьевой воды в городе.