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09:33, 2 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о сборе бойцами ЧВК «Вагнер» тел украинских военных

РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных для идентификации
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных в Артемовске для идентификации. Об этом стало известно РИА Новости.

«Мы, в отличие от них, стараемся, чтобы родные и близкие получили компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие», — заявил один из бойцов ЧВК.

Как сообщает агентство, в последнее время вагнеровцы занялись сбором и идентификацией тел украинских военных. Эвакуационные группы выдвигаются в места, где закончились боевые действия, и проводят первичный досмотр тел, чтобы по личным жетонам и документам определить личность бойца. В дальнейшем тела передадут украинской стороне.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в Артемовске из-за весеннего разлива водоемов оказались подтопленными места, куда привозили тела погибших украинских военных. Это, считает он, может вызвать заражение питьевой воды в городе.

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Алевтина Запольская
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