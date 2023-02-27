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09:02, 27 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об угрозе экологической катастрофы в Артемовске

Подполковник Марочко заявил об угрозе экологической катастрофы в Артемовске

Фото: Alex Babenko / Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на фоне повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска в грунтовых водах оказалось значительное количество канализационных масс. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко добавил, что также оказались подтопленными места с погибшими животными и здания, куда привозили тела погибших украинских военных. По его мнению, источники питьевой воды могут быть заражены, что грозит кишечными заболеваниями и массовыми отравлениями. Поэтому Марочко заявил о риске экологической катастрофы в Артемовске.

Ранее в Донецкой народной республике рассказали об угрозе эпидемии из-за подрыва дамбы в Артемовске. С таким предупреждением выступил советник врио главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, из-за подрыва дамбы вода начала заливать подвалы.

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Марина Совина
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