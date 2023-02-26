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11:45, 26 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об угрозе эпидемии из-за подрыва дамбы в Артемовске

Советник главы ДНР Кимаковский: подрыв дамбы в Артемовске может вызвать эпидемию

Фото: Marko Djurica / Reuters

Подрыв дамбы в Артемовске со стороны войск Украины может серьезно осложнить эпидемиологическую обстановку в городе. Также это может усилить продовольственный кризис, утверждает советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.

Он рассказал, что из-за прорыва дамбы вода начала заливать подвалы, и это может вызвать эпидемию среди мирного населения. Кимаковский также указал, что произошедшее может усложнить поставки продовольствия в город.

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Варвара Кошечкина
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