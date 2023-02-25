Советник Пушилина раскрыл детали подрыва ВСУ дамбы в Артемовске

Советник Пушилина: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске для замедления наступление России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали дамбу водохранилище «Северный ставок» в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских войск и создать неприемлемые условия для жителей. Такие детали раскрыл советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, сообщает РИА Новости.

По словам Кимаковского, из-за подрыва дамбы потоки воды пошли на Артемовск. Он предположил, что украинские военные решили отрезать российские штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов.

Также ВСУ объявили об эвакуации мирного населения, чтобы жители покидали город, указал он. «Для них люди не важны, важно уничтожить город, чтобы для нас было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление», — сказал Кимаковский.

Он считает, что подрыв дамбы может говорить и о намерении украинских военных оставить Артемовск, а их действия можно охарактеризовать как «отчаянные».

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу в Артемовске. «Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка ушла. Северный ставок соединен небольшой речкой с Восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», — говорится в сообщении.

Позже врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что поступают первые данные о затоплении улиц, частных домов и подвалов, где местные жители прятались от обстрелов.